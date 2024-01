Quentin Claeys, Westvlees: “Omdat wij toch heel erg bezig zijn met duurzaamheid. En zeker van kop tot staart bezig zijn die varkens te verwerken. En dan is China daar een zeer belangrijke speler in. Om voor die koppen, poten en snuiten toch een markt te vinden. Het is echt de bedoeling om ons huidige volume te behouden. Voor ons is het cruciaal dat we die bijproducten beter kunnen vermarkten zodat we een meerwaarde kunnen creëren op dat varken. Zodat we onrechtstreeks meer kunnen betalen aan de Belgische varkensboer.”