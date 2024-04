Uit de cijfers blijkt dat het aantal vandalismedossiers vooral gestegen is in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. In Antwerpen was er tussen 2019 en 2023 sprake van een verdrievoudiging van 3 naar 9 dossiers en in West-Vlaanderen gingen de cijfers maal vier, meer bepaald van 2 naar 8.

"Ik hoop dat de camera's, waarover vandaag al meer dan tachtig procent van de bussen beschikt, de komende jaren een gunstig effect hebben op vandalisme. Camera's kunnen potentiële daders afschrikken, de beelden kunnen gebruikt worden om vandalen te bestraffen", reageert Maertens.