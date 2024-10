Handelaars klagen al langer over vechtpartijen en wildplassen in de stationsbuurt. Het alcoholverbod geldt zowel buiten als in het station, behalve in horecazaken. Dirk De fauw, burgemeester: "Door het invoeren van een alcoholverbod kan de politie mensen oppakken die aan het drinken zijn, dat is al voldoende. Voor een volwassen persoon kan de GAS-boete tot 500 euro oplopen. We doen het ook omdat we merken dat sinds de invoering van een alcoholverbod in Roeselare sommige mensen de trein nemen van Roeselare naar Brugge om hier in deze stationsomgeving te komen zitten en drinken."