Brugge

Brug­ge maakt alco­hol­ver­bod in sta­ti­ons­buurt permanent

Brugge Stationsplein

Illustratiebeeld

Het alcoholverbod in de omgeving van het station van Brugge wordt definitief ingevoerd. Het stadsbestuur neemt die beslissing na een evaluatie waaruit blijkt dat de maatregel heeft geleid tot minder overlast in de buurt.


Het verbod werd in 2024 tijdelijk ingevoerd na aanhoudende problemen zoals overmatig alcoholgebruik in de publieke ruimte, wildplassen en incidenten in en rond het station. Sindsdien is het verboden om alcohol te drinken op het stationsplein, in het station zelf en op de omliggende parkings. Het alcoholverbod zal in de toekomst regelmatig geëvalueerd worden.

Alcoholverbod Station Brugge

