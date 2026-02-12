Het verbod werd in 2024 tijdelijk ingevoerd na aanhoudende problemen zoals overmatig alcoholgebruik in de publieke ruimte, wildplassen en incidenten in en rond het station. Sindsdien is het verboden om alcohol te drinken op het stationsplein, in het station zelf en op de omliggende parkings. Het alcoholverbod zal in de toekomst regelmatig geëvalueerd worden.

