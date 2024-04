"Het is ondertussen meer dan 25 jaar geleden dat Vlaanderen kennismaakte met ’t Hof van Commerce en de nu al legendarische “Dommestik & Levrancier”. West-Vlaamse hip hop uit Izegem met bezielers Flip Kowlier en Serge Buyse die menig muzikaal hart wisten te veroveren. Het zilveren jubileum werd ondertussen gevierd en dit najaar volgt er een nieuw full-album met binnenkort een nieuwe single in hun nieuwe formatie.

't Hof van Commerce is zeer zuinig met hun stage-time dit jaar en daarom is Moen Feest des te trotser dat zij hen als headliner konden strikken. Het optreden op Moen Feest wordt het allereerste van de band in de nieuwe formatie en dus zonder DJ 4t4 die recent zijn vertrek uit de band aankondigde.

Black Box Revelation schreef de afgelopen jaren nationale en internationale muziekgeschiedenis en is wellicht het beste Belgische rockduo ooit. Wat mag de Moen Feest bezoeker verwachten? Een explosieve set met ronkende gitaren en bonkende drums want na bijna 20 jaar Rock & Roll weten Jan Paternoster & Dries van Dijck wel hoe de boel op stelten te zetten!

Ook de meer dan 200 drummers van Kortrijk Drumt onder leiding van Gino Kesteloot & special guest Neil Cooper - drummer van de iconische groep Therapy? - zullen de show stelen met maar liefst 2 drumshows op het festivalplein zelf.

Na furore te hebben gemaakt in 2023 trekt Willy On Tour – de rockband van Radio Willy - weer langs de festivalpodia en houden ze halt op Moen Feest waar zij Rocking Saturday op de mainstage zullen afsluiten. Aanwezig zijn: Rick De Leeuw, Guy Swinnen, Stijn Meuris en Marcel Vanthilt.

MC Jens Dendoncker en DJ Bart Cannaerts sluiten op hun beurt de Sint Bernardus Stage af.