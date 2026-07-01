Moen Feest vierde zijn vijfde verjaardag in stijl en deed dat naar goede gewoonte dus met een affiche vol mooie namen. "Ieder jaar komen er fantastische namen uit de Lage Landen naar Moen. De artiesten worden hier ook altijd goed verzorgd. Dat is één van de redenen waarom de artiesten graag terug komen naar Moen", geeft organisator Nico Vanderschelden aan.