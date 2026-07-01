De vijfde editie van Moen Feest heeft zo'n 20.000 man naar Zwevegem gelokt. Het muziekfestival had enkele grote namen kunnen strikken, zoals Bart Peeters, de Bankzitters en Milk inc. Het was ook het laatste jaar van het festival op de huidige locatie, want vanaf volgend jaar zal Moen Feest ergens anders doorgaan.
Moen Feest vierde zijn vijfde verjaardag in stijl en deed dat naar goede gewoonte dus met een affiche vol mooie namen. "Ieder jaar komen er fantastische namen uit de Lage Landen naar Moen. De artiesten worden hier ook altijd goed verzorgd. Dat is één van de redenen waarom de artiesten graag terug komen naar Moen", geeft organisator Nico Vanderschelden aan.
Tegelijk werd het ook een afscheid van de huidige festivalweide. Na vijf edities moet de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie: "We zijn daar actief mee bezig. Binnenkort gaan we daar heel wat meer kunnen over communiceren", aldus Vanderschelden.