Halverwege de zomervakantie blijkt Brugge een uitstekende toeristische zomer te beleven. In totaal registreerde Brugge in eerste 26 dagen van juli 202.000 overnachtingen. Op drukke dagen zijn er gemiddeld 35.000 bezoekers in de stad, met pieken tot 50.000.

Volgens schepen van Toerisme Minou Esquenet gaat het de stad in juli “toeristisch voor de wind”. “We zijn en blijven een heel mooie stad die door veel mensen geapprecieerd wordt. In juli zagen we een toename van acht procent, zowel in het aantal overnachtingen als bij de verblijfstoeristen.”