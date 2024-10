“De QR-codes leidden naar een phishingwebsite die zich voordeed als de website van een digitale parkeeraanbieder, PayByPhone, een service die echter niet werkzaam is in Brugge of België”, laat de stad Brugge weten. “Via deze valse website werden bestuurders verleid om hun parkeergeld zogenaamd rechtstreeks te betalen, waarbij ze hun bankkaartgegevens moesten invoeren.”

“De politie, parkeerbedrijf OPC en gemeenschapswachten hebben snel actie ondernomen en alle QR-codes verwijderd”, zegt Stad Brugge. “Er loopt een onderzoek naar de daders. Er zijn momenteel nog geen meldingen van gedupeerde bestuurders.”