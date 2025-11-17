Vakbonden starten maandag driedaagse staking tegen regeringsbeleid
ABVV, ACV en ACLVB noemen de driedaagse "een krachtig appel" aan de regering "om de sociale afbraak te stoppen" en het beleid bij te sturen. Volgens de bonden zijn er geloofwaardige alternatieven, zoals "een ernstige en rechtvaardige vermogensfiscaliteit, een taks op digitale activiteiten voor techgiganten én een serieuze en transparante doorlichting van de miljardensubsidies aan bedrijven." Daarnaast willen ze dat op ieder loon bijdragen aan de sociale zekerheid worden betaald.
Onderwijs
In het onderwijs wordt er op dinsdag en woensdag gestaakt, maar de impact zou vooral op dinsdag voelbaar zijn. Dan zal volgens een bevraging bij 1.293 leerkrachten een op de vijf het werk neerleggen.
Luchthavens
Op Brussels Airport zullen er op woensdag door de staking geen passagiersvluchten kunnen vertrekken. De luchthaven van Charleroi liet weten de geplande vluchten van woensdag niet te kunnen uitvoeren, en waarschuwde voor mogelijke wegblokkades en verstoringen in het openbaar vervoer tijdens de drie stakingsdagen.
Politie
Bij de politie heeft de socialistische bond ACOD een stakingsaanzegging van drie dagen ingediend. De vakbond hekelt onder meer het toenemende gebrek aan aantrekkelijkheid van het beroep van politieagent, met verslechterende arbeidsomstandigheden. Ook de vuilnisophaling zou verstoord kunnen zijn door de staking.
Geen staking bij bpost
Bij bpost is dan weer niet opgeroepen om deel te nemen aan de staking. De bonden tonen begrip omdat het postbedrijf net in een belangrijke piekperiode zit, met veel bestellingen voor Black Friday en Sinterklaas.
De werkgeversorganisaties zijn niet te spreken over de driedaagse staking. Voka noemt die "onbegrijpelijk en onverantwoord in deze economisch moeilijke tijden". Unizo vindt dat het recht op staken "ontspoord is" en wil dat recht in balans brengen met het recht op ondernemen.