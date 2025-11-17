Bij bpost is dan weer niet opgeroepen om deel te nemen aan de staking. De bonden tonen begrip omdat het postbedrijf net in een belangrijke piekperiode zit, met veel bestellingen voor Black Friday en Sinterklaas.

De werkgeversorganisaties zijn niet te spreken over de driedaagse staking. Voka noemt die "onbegrijpelijk en onverantwoord in deze economisch moeilijke tijden". Unizo vindt dat het recht op staken "ontspoord is" en wil dat recht in balans brengen met het recht op ondernemen.