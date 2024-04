Het is een trend die ook de West-Vlaamse bakkersfederatie weerspiegeld ziet in haar aantal leden. In 2023 gingen in Vlaanderen maar liefst 88 bakkerijen dicht en de neerwaartse spiraal houdt aan. “Tot nu zijn er ongeveer 12 mensen die gestopt zijn, of aangeven te zullen stoppen in de loop van 2024”, zegt Pedro Ameel van Bakmeesters West-Vlaanderen.