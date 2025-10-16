13°C
Steeds meer leer­lin­gen kie­zen voor een oplei­ding tot bakker

Bakker koeken

Het aantal leerlingen dat een opleiding tot bakker volgt, blijft stijgen. In slechts twee jaar tijd is het aantal verdubbeld. Dit schooljaar telt West-Vlaanderen maar liefst 363 leerling-bakkers, meldt de krant De Zondag.

Onze provincie staat op de tweede plaats, na Antwerpen. De populariteit van bakkersopleidingen neemt toe, mede dankzij tv-programma's die jongeren inspireren om voor dit vak te kiezen.

Daarnaast blijken steeds meer jongeren overtuigd dat bakkers dankzij innovatieve technieken minder nachtdiensten hoeven te draaien. Dat verklaart volgens de sector mee de toenemende interesse in het beroep.

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
