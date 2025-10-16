Onze provincie staat op de tweede plaats, na Antwerpen. De populariteit van bakkersopleidingen neemt toe, mede dankzij tv-programma's die jongeren inspireren om voor dit vak te kiezen.

Daarnaast blijken steeds meer jongeren overtuigd dat bakkers dankzij innovatieve technieken minder nachtdiensten hoeven te draaien. Dat verklaart volgens de sector mee de toenemende interesse in het beroep.