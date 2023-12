Bakkers Vlaanderen schat dat meer dan een kwart van de bakkerijen deze eindejaarsperiode gesloten is. Minder jongeren kiezen voor een opleiding tot bakker en personeel staat niet te springen om op onregelmatige uren te werken. In de bakkerij in Egem zijn ze zondag wel met genoeg om al het werk te bolwerken. Vijftien man steken in verschillende ploegen de handen uit de mouwen. Op nieuwjaarsdag is de bakkerij gesloten en kunnen de bakker en het personeel ontspannen.