De herstellingswerkzaamheden duurden langer dan gedacht, omdat de schade aan de infrastructuur aanzienlijk was.

Maandagmiddag werd één van de drie sporen opnieuw in gebruik genomen, sinds vanmorgen om 5.30 uur is er een tweede spoor bruikbaar. Alle treinen tussen Aalter en Brugge kunnen weer rechtstreeks rijden zonder omleiding. Het derde en laatste spoor wordt later opnieuw in gebruik genomen, zegt Infrabel.