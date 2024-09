De reisplanner van de NMBS vermeldt dat vertragingen en annulaties mogelijk zijn op het traject. Sommige treinen rijden volgens de informatie online wel nog zoals normaal en andere vertrekken niet meer. Bij een groot deel van de treinen van Oostende naar Brugge staat: 'This train is no longer available'. De NMBS verwacht dat de hinder pas tegen 21u10 à 21u40 afgelopen zal zijn. Het ongemak komt op een extra slecht moment want heel wat dagjestoeristen keren zondagavond terug naar het binnenland na een dag aan zee. Wie de exacte informatie zoekt, kan terecht op de website of app van de NMBS.