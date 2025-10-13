12°C
Aanmelden
Nieuws
Mesen

Twee gemeen­te­raads­le­den ver­la­ten gemeen­te­raad van Mesen: ze zijn nu nog met zeven

Mesen

In Mesen nemen straks twee gemeenteraadsleden ontslag. Ze doen dat niet uit onvrede, maar omdat ze naar een andere gemeente verhuizen. Omdat er bovendien geen opvolgers zijn, daalt het aantal raadsleden van negen naar zeven. Zo heeft Mesen de kleinste gemeenteraad van Vlaanderen.

Het zijn Sophie Pyck en Alien Lippinois die verhuizen, en dus de gemeenteraad moeten verlaten. Net als alle andere raadsleden zijn ze lid van de meerderheidspartij MLM. De enige oppositiepartij, Respect, haalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen geen zetel. Volgens burgemeester Evrard zal de impact van het vertrek van Sophie en Alien klein zijn.

Sandy evrard mesen
Nieuws

Burgemeester van Mesen Sandy Evrard: “ik ben dag en nacht bereikbaar voor onze inwoners”
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

Meest gelezen

2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
Schaatspiste Ieper 2
Nieuws

Man trekt mes op kerstmarkt van Ieper, meerdere lichtgewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Boerenprotest Kortrijk 2

Landbouwers voeren actie in Kortrijk tegen Mercosur-deal: "oneerlijke concurrentie"
Moskee

Geen gebedsdiensten meer toegelaten in winkelpand in Kortrijk
Vakantiewoning damme

Blankenberge voert nieuwe logiesbelasting in voor vakantiewoningen en appartementen
Aveve langemark

Meerjarenplan Langemark-Poelkapelle: nieuwe jeugd- en vrijetijdssite is belangrijkste investering
Foto Zonnebeke college

Meerjarenplan: Zonnebeke investeert bijna 25 miljoen euro, voor elke deelgemeente wat wils
Koksijde

Koksijde plant 140 miljoen euro aan investeringen tegen 2031
Aanmelden