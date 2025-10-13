Het zijn Sophie Pyck en Alien Lippinois die verhuizen, en dus de gemeenteraad moeten verlaten. Net als alle andere raadsleden zijn ze lid van de meerderheidspartij MLM. De enige oppositiepartij, Respect, haalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen geen zetel. Volgens burgemeester Evrard zal de impact van het vertrek van Sophie en Alien klein zijn.