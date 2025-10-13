Twee gemeenteraadsleden verlaten gemeenteraad van Mesen: ze zijn nu nog met zeven
In Mesen nemen straks twee gemeenteraadsleden ontslag. Ze doen dat niet uit onvrede, maar omdat ze naar een andere gemeente verhuizen. Omdat er bovendien geen opvolgers zijn, daalt het aantal raadsleden van negen naar zeven. Zo heeft Mesen de kleinste gemeenteraad van Vlaanderen.
Het zijn Sophie Pyck en Alien Lippinois die verhuizen, en dus de gemeenteraad moeten verlaten. Net als alle andere raadsleden zijn ze lid van de meerderheidspartij MLM. De enige oppositiepartij, Respect, haalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen geen zetel. Volgens burgemeester Evrard zal de impact van het vertrek van Sophie en Alien klein zijn.
Ben Storme