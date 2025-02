De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) meldde op 3 maart vorig jaar dat er aanwijzingen waren dat een lid van de HRJ de casus strafrecht van het vergelijkend toelatingsexamen in januari tot de gerechtelijke stage, en de inhoud van de verbeterleidraad, voorafgaandelijk bezorgde aan één deelnemer. De Gentse advocaat-generaal C.B. gaf als lid van de examencommissie de opgave vooraf aan een advocaat-stagiair, die de zoon is van de afdelingsprocureur in Brugge en een rechter in Ieper. De kandidaat en het jurylid hadden volgens de HRJ de fraude toegegeven in een gesprek met de overige leden van de examencommissie. Ook de afdelingsprocureur van Ieper gaf later toe dat hij van C.B. de casus van het examen kreeg en erover sprak met zijn dochter, die deelnam aan het examen.