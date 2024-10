Dinsdag oordeelde de tuchtrechtbank dat de schorsing van beide magistraten wel degelijk verantwoord is in het belang van de dienst. "Het belang van de dienst houdt in dat de rechtzoekende het vertrouwen moet kunnen behouden in de integriteit van het openbaar ministerie. De burger moet er blind op kunnen vertrouwen dat dossiers zonder enige vorm van favoritisme worden behandeld. De aanwezigheid van de betrokkenen op de dienst zou in deze fase van het tuchtonderzoek hieraan afbreuk kunnen doen", klink het in een persbericht. Anderzijds dringt de tuchtrechtbank wel aan op een snelle voortgang van de tuchtprocedure, zonder te wachten op het afsluiten van het strafrechtelijk onderzoek tegen andere betrokkenen.