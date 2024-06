De Hoge Raad voor de Justitie communiceerde op 3 maart over mogelijk gesjoemel bij het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Een deelnemer zou informatie over het examen strafrecht gekregen hebben van C.B., lid van de Hoge Raad voor de Justitie en van het Gentse parket-generaal. Bovendien is die deelnemer de zoon van de Brugse afdelingsprocureur Y.S. en van E.W., rechter in de Ieperse afdeling van de West-Vlaamse rechtbank van eerste aanleg.