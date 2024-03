Rond 14.00 uur vanmiddag stak een motorrijder een gesloten overweg over. "Het licht stond op rood. Toch stak een motorrijder om een onbekende reden de overweg over", zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. De trein greep de motorrijder.

Het treinverkeer tussen Deinze en Waregem was enkele uren in beide richtingen onderbroken. De NMBS had vervangbussen ingelegd.



"Nu kunnen de treinen weer door, maar ze moeten wel nog traag rijden ter hoogte van de plaats van het incident", zegt Petit.