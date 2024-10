Brandweer Westhoek kreeg om 20.30 uur de oproep om een lading ajuinen op te ruimen in de Prof. Rubbrechtstraat in Roesbrugge-Haringe. De aanhangwagen van een tractor was gekanteld en verloor zo de lading ajuinen die belandde op het wegdek en een oprit. In ongeveer drie uur tijd en met behulp van een kraan was het wegdek weer vrij en stond de aanhangwagen rechtop.