De brandweer van de zone Westhoek is de hele nacht uitermate waakzaam en actief gebleven om in te grijpen nu het waterpeil van de IJzer stroomopwaarts kritiek dreigt te worden. In Roesbrugge was de situatie om 3 uur stabiel en is de keringsmuur niet overschreden. In Stavele, stroomafwaarts, is in de Krombekestraat preventief een dam van zandzakjes gebouwd.