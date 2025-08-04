16°C
Aanmelden
Nieuws
Torhout

Tor­houts fes­ti­val Land of Love wordt opnieuw éédags­fes­ti­val zon­der camping

2021-05-19 00:00:00 - Land of Love krijgt kleinschalige editie

Dancefestival Land of Love in Torhout keert terug naar de essentie en zal volgend jaar een ééndagsfestival zijn. Geen twee dagen en een camping meer dus. Zo wil de organisatie het festival betaalbaar houden.

Eind augustus vond langs de Steenveldstraat in Torhout opnieuw Land of Love plaats, al voor de achtste editie. Dit jaar nog op vrijdagavond en op zaterdag, én met een camping. In totaal waren er zo'n 10.000 bezoekers. 

Hoewel het festival dus nog altijd populair is, heeft de organisatie ervoor gekozen om opnieuw - zoals in het begin - slechts één dag te organiseren. Dit uit financiële redenen. Het festival vindt plaats op zaterdag 29 augustus. De ticketverkoop start begin volgend jaar.

De redactie
Festival

Meest gelezen

Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
Batopin Cashautomaat
Nieuws

Negen nieuwe geldautomaten op komst in West-Vlaanderen
Staking Clarebout
Nieuws

500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hype O Dream

Dancefestival Hype'O Dream last in 2026 een pauze in
Whats App Image 2025 08 16 at 21 45 47 1

WECANDANCE: 60.000 denim dancers feesten in Zeebrugge
Whats App Image 2025 08 17 at 11 36 24

Strand, zon en muziek: dit was de tweede editie van Down By The Sea
Alcatraz

Metalfestival Alcatraz sluit recordeditie van 60.000 bezoekers af
101 BB LINKS dranoutercamping

Festivalgangers laten campings Dranouter moe, soms met kater, maar ook relatief net achter
Brihang Campo Solar 1

Campo Solar sluit recordeditie af met Brihang als publiekslieveling
Aanmelden