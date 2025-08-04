Eind augustus vond langs de Steenveldstraat in Torhout opnieuw Land of Love plaats, al voor de achtste editie. Dit jaar nog op vrijdagavond en op zaterdag, én met een camping. In totaal waren er zo'n 10.000 bezoekers.

Hoewel het festival dus nog altijd populair is, heeft de organisatie ervoor gekozen om opnieuw - zoals in het begin - slechts één dag te organiseren. Dit uit financiële redenen. Het festival vindt plaats op zaterdag 29 augustus. De ticketverkoop start begin volgend jaar.

