11°C
Aanmelden
Nieuws
Torhout

Tor­hout geeft gun­stig advies voor Ventilusproject

Ventilustraject

Dit is het traject van de toekomstige hoogspanningslijn Ventilus.

Torhout heeft nog eens een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor het Ventilusproject. De stad vindt het belangrijk dat er stabiele energievoorziening is in deze onzekere tijden.

In Torhout loopt de kabel ondergronds, maar ook daar is er flink wat impact bij de aanleg. Torhout wil dat de hinder zo beperkt mogelijk blijft. Bovendien vraagt de stad aan Elia om extra investeringen te doen in het elektriciteitsnetwerk, en mee te investeren in het vervangen en verzwaren van transformatoren. Zo kunnen bewoners en bedrijven zeker zijn van een stabieler elektriciteitsnet.

2023-03-29 00:00:00 - Vrijdag ligt het Ventilustracé op tafel. Bent u nog mee? Zover staat het dossier - ventilus2.jpg
Nieuws

283 bezwaren in tweede openbaar onderzoek over Ventilus
Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Ventilus

Meest gelezen

Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47)
Nieuws
Update

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47) afgelopen
Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brand bus brugge

Brugse burgemeester verbaasd dat De Lijn geen supportersbussen meer wil inleggen voor Europese wedstrijden
Loods

Nog een honderdtal schepen kan havens niet bereiken of uitvaren
Loods

Vakbondsbetoging: deurwaarders doen vaststellingen om scheepvaart te garanderen, 120 schepen wachtende
Houtkanten

Minister Crevits investeert 640.000 euro in houtkanten
Hilde Crevits trekt 750.000 euro uit om extra arbeidsplaatsen te creëren in maatwerkbedrijven

Vlaams minister Hilde Crevits trekt 750.000 euro uit om extra arbeidsplaatsen te creëren in maatwerkbedrijven
Bedrijf uit Zuienkerke haalt 150 sportpaarden weg uit Doha na raketaanvallen van Iran: "Het is dag en nacht knokken geweest"

Bedrijf uit Zuienkerke haalt 150 sportpaarden weg uit Doha na raketaanvallen van Iran: "Het is dag en nacht knokken geweest"
Aanmelden