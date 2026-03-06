Dit is het traject van de toekomstige hoogspanningslijn Ventilus.
Torhout heeft nog eens een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor het Ventilusproject. De stad vindt het belangrijk dat er stabiele energievoorziening is in deze onzekere tijden.
In Torhout loopt de kabel ondergronds, maar ook daar is er flink wat impact bij de aanleg. Torhout wil dat de hinder zo beperkt mogelijk blijft. Bovendien vraagt de stad aan Elia om extra investeringen te doen in het elektriciteitsnetwerk, en mee te investeren in het vervangen en verzwaren van transformatoren. Zo kunnen bewoners en bedrijven zeker zijn van een stabieler elektriciteitsnet.
Jeroen Sap