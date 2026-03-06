In Torhout loopt de kabel ondergronds, maar ook daar is er flink wat impact bij de aanleg. Torhout wil dat de hinder zo beperkt mogelijk blijft. Bovendien vraagt de stad aan Elia om extra investeringen te doen in het elektriciteitsnetwerk, en mee te investeren in het vervangen en verzwaren van transformatoren. Zo kunnen bewoners en bedrijven zeker zijn van een stabieler elektriciteitsnet.