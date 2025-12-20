De meeste bezwaren zijn ingediend voor het traject tussen Gezelle en Izegem, goed voor 177 digitale bezwaarschriften. Daarnaast zijn er 60 bezwaren voor het dossier Izegem–Avelgem, 29 voor Beach–Gezelle, 11 voor het hoogspanningsstation in Izegem en 6 voor het hoogspanningsstation in Gezelle.

De betrokken gemeenten hebben nog tot later deze week de tijd om ook eventuele analoge bezwaarschriften door te sturen naar het Departement Omgeving.