283 bezwa­ren in twee­de open­baar onder­zoek over Ventilus

2023-03-29 00:00:00 - Vrijdag ligt het Ventilustracé op tafel. Bent u nog mee? Zover staat het dossier - ventilus2.jpg

Tijdens het tweede openbaar onderzoek over de hoogspanningslijn Ventilus zijn voorlopig 283 digitale bezwaarschriften ingediend. Het onderzoek ging enkel over de aanpassingen die netbeheerder Elia doorvoerde na de eerste inspraakronde. Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns moet uiterlijk op 27 april beslissen over de omgevingsvergunning.

Het tweede openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunningsaanvraag voor de hoogspanningslijn Ventilus is vrijdag afgerond. Volgens het Departement Omgeving kwamen er voorlopig 283 digitale bezwaarschriften binnen, verdeeld over vijf afzonderlijke dossiers waaruit de aanvraag bestaat.

Mogelijk nog meer bezwaren

De meeste bezwaren zijn ingediend voor het traject tussen Gezelle en Izegem, goed voor 177 digitale bezwaarschriften. Daarnaast zijn er 60 bezwaren voor het dossier Izegem–Avelgem, 29 voor Beach–Gezelle, 11 voor het hoogspanningsstation in Izegem en 6 voor het hoogspanningsstation in Gezelle.

De betrokken gemeenten hebben nog tot later deze week de tijd om ook eventuele analoge bezwaarschriften door te sturen naar het Departement Omgeving.

2.500 bezwaarschriften

Het tweede openbaar onderzoek liep van 6 februari tot en met 7 maart en ging enkel over de wijzigingen die netbeheerder Elia aanbracht aan de oorspronkelijke aanvraag. Tijdens het eerste openbaar onderzoek werden meer dan 2.500 bezwaarschriften ingediend. Elia kreeg daarna extra tijd om adviezen, vragen en bezwaren te analyseren en zijn dossier aan te passen.

Beslissing op 27 april

Alle bezwaarschriften en adviezen uit beide inspraakrondes worden nu verwerkt in het volledige Ventilusdossier. Dat dossier komt eind maart op tafel bij de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Die commissie formuleert voor elk van de vijf dossiers een gecoördineerd advies voor Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns.

De minister moet uiterlijk 27 april beslissen of de omgevingsvergunning voor Ventilus wordt toegekend.

