Het openbaar onderzoek in het kader van vijf omgevingsvergunningsaanvragen voor het Ventilus-project liep van 8 november tot en met zondag 7 december. In die periode konden burgers en organisaties bezwaar indienen tegen het traject dat elektriciteit van windparken op zee aan land moet brengen.

Eerder was al bekend dat er 1.039 digitale bezwaarschriften werden ingediend. De papieren bezwaren werden pas recent geteld en komen op 1.475, goed voor een totaal van 2.514 bezwaarschriften.

Het Departement Omgeving analyseert de komende weken alle ingediende bezwaren. Eind januari buigt de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zich over het dossier en formuleert ze een advies aan bevoegd minister Jo Brouns (CD&V). Die zou tegen eind februari een beslissing nemen over vier van de vijf vergunningsaanvragen. Over de vijfde aanvraag volgt naar verwachting twee maanden later een beslissing.