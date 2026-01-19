Nieuw openbaar onderzoek over Ventilus van start op 6 februari
© Belga
Van 6 februari tot en met 7 maart loopt een nieuw openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag voor de hoogspanningslijn Ventilus. Netbeheerder Elia diende aangepaste dossiers in na het eerste onderzoek, dat meer dan 2.500 bezwaarschriften opleverde. Door de aanpassingen wordt de vergunningsprocedure met 60 dagen verlengd.
Het Departement Omgeving heeft de aanvullende documenten voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Ventilus intussen aanvaard. Daardoor start op vrijdag 6 februari een tweede openbaar onderzoek, dat loopt tot en met zaterdag 7 maart 2026. Het gaat om aanpassingen die netbeheerder Elia doorvoerde na het eerste openbaar onderzoek.
Volgens Elia was extra tijd nodig om de vele adviezen, vragen en bezwaarschriften grondig te bestuderen en te verwerken. Tijdens het eerste openbaar onderzoek werden ruim 2.500 bezwaarschriften ingediend. Die zijn intussen geïnventariseerd en geanalyseerd door het Departement Omgeving. Het is dan ook niet nodig om die bezwaren opnieuw in te dienen.
Eind april
Door het nieuwe openbare onderzoek wordt omgevingsvergunningsprocedure nu dus wettelijk verlengd met 60 dagen. Dat geeft lokale besturen de mogelijkheid om opnieuw een openbaar onderzoek te organiseren en laat adviesinstanties toe om een nieuw advies te formuleren. Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns krijgt daardoor tot eind april de tijd om een beslissing te nemen over de vergunning.
Dossier inkijken en bezwaren indienen
De aangepaste dossiers zijn digitaal te raadplegen via het Omgevingsloket en liggen ook ter inzage in de gemeentehuizen van de 18 betrokken gemeenten. Tijdens dit tweede openbaar onderzoek kunnen opnieuw bezwaarschriften worden ingediend, bij voorkeur over de aangebrachte wijzigingen en aanvullingen.
Eerder liet Elia al weten dat de verlenging van de procedure geen impact zou hebben op de planning. Volgens de netbeheerder blijft het de ambitie om dit jaar met de bouw van Ventilus te starten.