Het Departement Omgeving heeft de aanvullende documenten voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Ventilus intussen aanvaard. Daardoor start op vrijdag 6 februari een tweede openbaar onderzoek, dat loopt tot en met zaterdag 7 maart 2026. Het gaat om aanpassingen die netbeheerder Elia doorvoerde na het eerste openbaar onderzoek.

Volgens Elia was extra tijd nodig om de vele adviezen, vragen en bezwaarschriften grondig te bestuderen en te verwerken. Tijdens het eerste openbaar onderzoek werden ruim 2.500 bezwaarschriften ingediend. Die zijn intussen geïnventariseerd en geanalyseerd door het Departement Omgeving. Het is dan ook niet nodig om die bezwaren opnieuw in te dienen.