In het voorjaar van 2021 kreeg Tore Sercu de diagnose plasmablastair myeloom, een agressieve variant van de ziekte van Kahler. Al snel werd duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was.

Tore onderging verschillende zware behandelingen, waardoor zijn parcours met ups en downs verliep. Desondanks toonde Tore telkens een enorme veerkracht. Zo zag hij eind vorig jaar nog hoe zijn papa Mathias West-Vlaams Ambassadeur werd. Twee weken geleden postte Mathias nog nieuwjaarswensen op sociale media, met daarbij een foto waarop Tore samen met zijn vriendin te zien was.