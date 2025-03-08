Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Tore Sercu is donderdag overleden in het bijzijn van zijn familie. Dat meldt VRT NWS. De 27-jarige zoon van acteur Mathias Sercu was al sinds 2021 ongeneeslijk ziek. Hij leed aan een uitzonderlijk zeldzame en agressieve vorm van kanker.
In het voorjaar van 2021 kreeg Tore Sercu de diagnose plasmablastair myeloom, een agressieve variant van de ziekte van Kahler. Al snel werd duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was.
Tore onderging verschillende zware behandelingen, waardoor zijn parcours met ups en downs verliep. Desondanks toonde Tore telkens een enorme veerkracht. Zo zag hij eind vorig jaar nog hoe zijn papa Mathias West-Vlaams Ambassadeur werd. Twee weken geleden postte Mathias nog nieuwjaarswensen op sociale media, met daarbij een foto waarop Tore samen met zijn vriendin te zien was.
"Mooi document voor later"
Het verhaal van Tore en de impact van zijn ziekte op het gezin werd eerder vastgelegd in het boek 'Ik ga gewoon Tore' blijven, dat werd voorgesteld tijdens het boekenfestival FAAR in Oostende. “Dat is een mooi document dat we sowieso hebben voor later”, zei vader Mathias Sercu daarover.
Tore Sercu werd 27 jaar.