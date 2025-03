Het verhaal van Tore is zwaar, maar toch is het boek geen zware kost, geen deprimerend verhaal. Het is een boek over het leven. “De angst en het verdriet ga je niet uit de weg, maar toch zie je dat er ruimte is voor luchtigheid, schoonheid, verbinding, eigenlijk heel intens mooie momenten”, vertelt Mathias Sercu. “Dat maakt het herkenbaar. Dat zorgt ervoor dat je je als lezer kan connecteren”.

Tore zelf was niet aanwezig op de voorstelling. Hij is momenteel op reis in het buitenland.