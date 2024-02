Enkele verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis konden de technologie al een eerste keer testen. Op dit moment wordt er in de tweede fase bekeken in welke omstandigheden de scan kan worden toegepast.

"De gezichtsscanning kan de verpleegkundigen ondersteuning bieden op diverse vlakken", zegt Tamara Dewaele, hoofdverpleegkundige bij Wit-Gele Kruis Roeselare. "Niet alleen komt er tijd vrij om meer met de patiënt en zijn echte verzorging bezig te zijn, alle parameters worden nu ook direct geregistreerd en kunnen in de toekomst doorgestuurd worden naar ons digitaal verpleegdossier. Er is minder kans op administratiefouten of opvolging van toestellen die nu niet langer meegenomen en onderhouden moeten worden."

De technologie wordt nog verder verfijnd en ontwikkeld.