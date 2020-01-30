De nieuwe verpleegpost bevindt zich in de gebouwen van WZC Sint-Jozef in Oostkamp. Patiënten kunnen er zonder thuisbezoek geholpen worden voor eenvoudige zorgen, zoals inspuitingen, wondzorg of het afkoppelen van chemo. Enkel stomazorg en toiletzorgen gebeuren er niet.

“Het grote voordeel is dat patiënten niet thuis moeten wachten tot de verpleegkundige langskomt,” zegt hoofdverpleegkundige Sabrina Desmedt van de regio Oostkamp. “Ze kunnen zelf een afspraak maken, zoals bij de huisarts, en zo hun dag efficiënter plannen.”