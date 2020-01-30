17°C
Drie nieu­we ver­pleeg­pos­ten van Wit-Gele Kruis voor klei­ne zorgen

Verpleegpost 1

In Oostkamp heeft het Wit-Gele Kruis vandaag de eerste van drie vaste verpleegposten in West-Vlaanderen geopend. Patiënten kunnen er terecht voor kleine zorgen, op een moment dat voor hen het beste past.

De nieuwe verpleegpost bevindt zich in de gebouwen van WZC Sint-Jozef in Oostkamp. Patiënten kunnen er zonder thuisbezoek geholpen worden voor eenvoudige zorgen, zoals inspuitingen, wondzorg of het afkoppelen van chemo. Enkel stomazorg en toiletzorgen gebeuren er niet.

“Het grote voordeel is dat patiënten niet thuis moeten wachten tot de verpleegkundige langskomt,” zegt hoofdverpleegkundige Sabrina Desmedt van de regio Oostkamp. “Ze kunnen zelf een afspraak maken, zoals bij de huisarts, en zo hun dag efficiënter plannen.”

Verpleegpost 2

Meer tijd voor patiënten op ronde

De vaste post zorgt er tegelijk voor dat verpleegkundigen meer tijd krijgen voor patiënten die minder mobiel zijn en thuiszorg nodig hebben. Ter plaatse is bovendien al het nodige materiaal en aangepast meubilair aanwezig.

Het Wit-Gele Kruis had al tien kleinere verpleegposten in de provincie, maar die hebben een beperkter aanbod en openingsuren. Binnen het jaar wil de organisatie acht vaste posten openen. Nog deze maand volgen Knokke-Heist en Ingelmunster.

Wit-Gele Kruis

