In veel ziekenhuizen is het weer zover: de mondmaskers moeten opnieuw opgezet worden. In sommige ziekenhuizen is dat alleen op bepaalde afdelingen, zoals in AZ Groeninge (Kortrijk) en AZ Delta (Roeselare).

Andere ziekenhuizen kiezen er meteen voor om overal waar er patiënten zijn het mondmasker te verplichten, zoals in AZ Zeno (Knokke-Heist). Zo is het duidelijk voor iedereen, klinkt het. De maatregel is er al sinds begin dit jaar weer ingevoerd.