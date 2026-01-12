Ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk had net voor nieuwjaar al het mondmasker aanbevolen, maar niet verplicht. In Ieper zetten ze nu een eerste stap verder met de verplichting in wachtzalen, door de toename van griep en andere virussen.

Ook bezoekers en patiënten die zich ziek voelen, raden ze sterk aan om een masker te dragen.

