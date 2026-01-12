10°C
Ieper

Zie­ken­huis Jan Yper­man naar code oran­je: mond­mas­ker weer ver­plicht in wachtzaal

Jan ypermanziekenhuis

Het Jan Ypermanziekenhuis schakelt over op code oranje voor luchtweginfecties. Mondmaskers zijn opnieuw verplicht in de wachtzalen.

Ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk had net voor nieuwjaar al het mondmasker aanbevolen, maar niet verplicht. In Ieper zetten ze nu een eerste stap verder met de verplichting in wachtzalen, door de toename van griep en andere virussen. 

Ook bezoekers en patiënten die zich ziek voelen, raden ze sterk aan om een masker te dragen.

Nationale waarschuwing opgetrokken

De maatregelen volgen nadat het nationale waarschuwingsniveau voor luchtweginfecties is opgetrokken. Het ziekenhuis hoopt zo de verspreiding af te remmen en het werk haalbaar te houden voor personeel en patiënten.

De redactie
Mondmasker

