De omzet daalde het sterkst in de Verenigde Staten (-11,3%). In Europa werd er 5,5 procent minder omzet geboekt. Belysse spreekt van "een zwakkere activiteit" bij Bentley Mills (in de Verenigde Staten) en "een lagere marktvraag" in de residentiële markt in Europa. Het commerciële segment in Europa realiseerde een stabiele omzet.

De corrigeerde ebitda (winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen) ging er wel op vooruit, zowel in Europa als in de VS. "De resultaten in Europa herstellen verder aanzienlijk als gevolg van lagere kosten van verkochte goederen en lagere vaste kosten", klinkt het bijvoorbeeld.