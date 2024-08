De stevige winststijging kwam onder meer tot stand door een ommekeer op de Europese markt. Daar werd een winst geboekt van 7,1 miljoen euro, terwijl in de eerste helft van 2023 nog verliescijfers werden opgetekend. In de Verenigde Staten steeg de winst naar 14,4 miljoen euro (+3,6 procent).

De tapijtenproducent schrijft het winstcijfer in de eerste plaats toe aan de "verbeterde winstgevendheid". De omzet is immers gedaald met 7,0 procent tot 144,7 miljoen euro. In Europa werd 7,8 procent minder omzet geboekt, in de VS 6,2 procent.

Die dalende omzet is volgens een mededeling van Belysse dan weer het gevolg van de lagere vraag op de residentiële markt in Europa en de "zwakkere projectgerelateerde vraag in de VS" in de eerste drie maanden van het jaar.