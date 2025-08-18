In de eerste zes maanden van 2025 boekte Belysse 134,6 miljoen euro omzet, een daling van 7 procent tegenover een jaar eerder. In de Verenigde Staten bleef de omzet stabiel op 75,9 miljoen euro, maar in Europa was er een daling van 14,7 procent tot 58,7 miljoen euro.

De Europese terugval heeft voornamelijk te maken met de "aanhoudende zwakte van de markt in de Residential activiteiten en het strategisch afbouwen van minder winstgevende producten in dit segment", legt het bedrijf uit. In de VS "bleef de vraag veerkrachtiger".