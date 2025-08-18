Tapijtenbedrijf Belysse (ex-Balta) maakte geen winst in eerste jaarhelft
Tapijtenfabrikant Belysse, het vroegere Balta, is er niet in geslaagd in de eerste jaarhelft winst te boeken. Er staat een nettoverlies van 79.000 euro in het halfjaarrapport. Vooral op de residentiële markt in Europa gaat het moeilijk.
In de eerste jaarhelft van vorig jaar wist het tapijtenbedrijf uit Waregem na enkele verliesjaren nog een nettowinst van ruim 10 miljoen euro te boeken. Het bedrijf heeft twee productiesites in ons land: in Tielt en in Zele.
"Aanhoudende zwakke markt"
In de eerste zes maanden van 2025 boekte Belysse 134,6 miljoen euro omzet, een daling van 7 procent tegenover een jaar eerder. In de Verenigde Staten bleef de omzet stabiel op 75,9 miljoen euro, maar in Europa was er een daling van 14,7 procent tot 58,7 miljoen euro.
De Europese terugval heeft voornamelijk te maken met de "aanhoudende zwakte van de markt in de Residential activiteiten en het strategisch afbouwen van minder winstgevende producten in dit segment", legt het bedrijf uit. In de VS "bleef de vraag veerkrachtiger".