Meer dan 120 cursisten van MIRAS, een centrum voor volwassenonderwijs met vestigingen in Ieper, Kortrijk en Waregem, maken zich op voor de NT2-test. Dat is een nieuwe taaltest die Vlaanderen oplegt aan anderstalige nieuwkomers. Bij Miras is het alle hens aan dek om alles geklaard te krijgen, want de centra krijgen er geen extra centen of middelen voor.