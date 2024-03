Voor de studenten haartooi is het best een interessante dag om in het asielcentrum haar te knippen. Zo maken ze kennis met verschillende haartypes, zoals afro, want dat is toch helemaal anders om te verzorgen. Vanmorgen was het de beurt aan de heren, vanmiddag komen ook meisjes, dames en kindjes langs.

Het is een win-win voor zowel de studenten, als voor de bewoners van het asielcentrum. Want je laten verwennen door een fijne kapbeurt, wie heeft dat nu niet graag?