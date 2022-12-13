Strooidiensten met kerstnacht paraat, maar kans op gladde wegen is klein
Het was vandaag erg koud, en vanavond en vannacht blijven de temperaturen verder dalen. Op meerdere plaatsen zelfs onder het vriespunt tot min vier. Daardoor wordt het vanavond op terugweg van uw kerstfeest opletten geblazen, al is de kans op gladheid eerder miniem.
Katrien Kiekens, Agentschap Wegen en Verkeer: “Het wordt ijskoud, al vanaf vanavond, deze nacht en morgenvroeg ook. De wegdektemperaturen gaan overal in Vlaanderen, ook in West-Vlaanderen diep onder het vriespunt. Maar het voordeel is, het is eigenlijk overal kurkdroog, dus de kans is op gladheid is wel vrij beperkt.”
De strooidiensten blijven wel op volle kracht paraat, mocht het weer toch nog omslaan. De vriestemperaturen houden bovendien nog wel even aan, dus we blijven ook wel best alert.