Katrien Kiekens, Agentschap Wegen en Verkeer: “Het wordt ijskoud, al vanaf vanavond, deze nacht en morgenvroeg ook. De wegdektemperaturen gaan overal in Vlaanderen, ook in West-Vlaanderen diep onder het vriespunt. Maar het voordeel is, het is eigenlijk overal kurkdroog, dus de kans is op gladheid is wel vrij beperkt.”

De strooidiensten blijven wel op volle kracht paraat, mocht het weer toch nog omslaan. De vriestemperaturen houden bovendien nog wel even aan, dus we blijven ook wel best alert.