Op open water is een ijsdikte van 10 cm nodig om veilig te schaatsen, op ondergelopen weides volstaat 5 tot 6 cm, maar daar komen we lang niet aan. Schaatsen is in principe overal verboden, tenzij een burgemeester toestemming geeft, na goede metingen door een ijsmeester of de brandweer.

In het natuurgebied De Blankaart is de vijver niet dichtgevroren. Zondag riep de conservator nog op om absoluut niet op de vijver te schaatsen, om het nest van een koppel een uiterst zeldzame Zee-arenden niet te storen.

Wie zich in de buurt van de IJzer toch wil wagen op een zeldzaam stuk natuurijs kijkt toch maar beter uit.

"Het water staat heel hoog, je ziet geen verschil tussen een ondergelopen weide of beek. Het is zeer gevaarlijk. Als er water wordt getrokken van de IJzer richting zee kan er ook een luchtbel ontstaan onder het ijs waardoor het in één keer kan ineenzakken."

We gaan nog twee ijskoude nachten tot vijf graden onder nul tegemoet. Vanaf donderdag zijn de waarden weer positief, zowel overdag als 's nachts.