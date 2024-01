Marktkramers moeten vindingrijk met de vrieskou omgaan. In het groenten- en fruitkraam van Nicolas lag het exotisch fruit vandaag onder een dekentje, maar ook de andere groenten moesten ze warm zien te houden.

"We hebben hier wat zeilen die we uithangen en we hebben ook twee warmtekanonnen om de koude te trotseren", zegt marktkramer Nicolas Gezelle.

En ook de klanten moesten zich goed induffelen. Een muts en handschoenen zijn onmisbaar op een dag zoals vandaag.