De graphic novel is de leidraad in de theaterversie van de novelle. Het is een voorstelling waar het publiek nauw is betrokken. Beiden kunnen een aanleiding zijn om het originele boek nog eens vast te pakken of om het te herontdekken. Kurt Defranq, acteur: "Iedereen heeft zo het idee: dat is 100 jaar geleden, dat is oud brood. Het is wel een ferme stuute. Met de prachtige tekeningen van Ivan en met live muziek erbij, en mooie regie denk ik dat het wel iets moois kan opleveren."

Leven en Dood in den Ast gaat op 3 en 4 oktober in theaterzaal Gemeentepunt in Anzegem. De graphic novel is een uitgave van Lannoo.