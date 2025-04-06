Streuvels’ meesterwerk ‘Het leven en de dood in de ast’ in graphic novel gegoten
Er komt een theatervoorstelling van “Het leven en de dood in de ast” het meesterwerk van Stijn Streuvels. Het project is in Het Lijsternest in Inooigem. Ooit de woning en de werkplek van de auteur. En naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Streuvels’ meesterwerk is er nu ook een graphic novel van de klassieker.
Een eeuw na de eerste publiek van “Het Leven en de dood in de Ast” is één van meesterwerken van de Vlaams literatuur verstript. De klassieker van Stijn Streuvels wordt verteld aan de hand van tekeningen en is nu te lezen als graphic novel. Ivan Adriaenssens, striptekenaar: "Het verhaal spreekt voor zich. Streuvels heeft alles zo goed
beschreven dat tekstballonnen zoals “en hij ging dan naar daar”
storen in mijn beeld. Ik heb eigenlijke alleen de beelden voor zich
laten spreken. Enkel op zes pagina’s had ik dialoog nodig. Zes van de
honderdvierenveertig."
De graphic novel is de leidraad in de theaterversie van de novelle. Het is een voorstelling waar het publiek nauw is betrokken. Beiden kunnen een aanleiding zijn om het originele boek nog eens vast te pakken of om het te herontdekken. Kurt Defranq, acteur: "Iedereen heeft zo het idee: dat is 100 jaar geleden, dat is oud brood. Het is wel een ferme stuute. Met de prachtige tekeningen van Ivan en met live muziek erbij, en mooie regie denk ik dat het wel iets moois kan opleveren."
Leven en Dood in den Ast gaat op 3 en 4 oktober in theaterzaal Gemeentepunt in Anzegem. De graphic novel is een uitgave van Lannoo.
Verhaal
Stijn Streuvels' Het leven en de dood in de ast (1926) behoort tot dé klassiekers van de Nederlandse literatuur. De novelle is een karakterstudie van het dorpsleven, en blijft een meestervertelling over het vergankelijke leven.
Drie arbeiders sluiten zich op in een droogoven voor cichoreiwortels. Terwijl buiten de regen en wind tekeergaan, moeten ze in de ast de pulp omwoelen en het vuur gaande houden. Wanneer een zwerver binnenstapt op zoek naar een schuilplaats voor de nacht, zet dat de werkers aan het denken over de zin van het bestaan. Het besef groeit dat hun levens getekend worden door eenzaamheid en ontgoochelingen, door onrecht en armoede. Maar daar open met elkaar over praten lukt niet.