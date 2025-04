Actrice Isabelle Van Hecke en zanger Wannes Capelle lenen beiden hun stem aan de nieuwe audiotour in het Streuvelshuis in Ingooigem.

“Om de huiselijkheid van Streuvels te behouden hangt er nergens informatie. We werken daarvoor met een app. Die app was ondertussen meer dan 10 jaar oud en na reacties van het publiek hadden we wel door dat die aan vernieuwing toe was”, vertelt coördinator Thomas Jacques.

En die vernieuwing zit hem niet enkel in de gloednieuwe app met audiotour. Er is ook Streuvels' archief, dat nu een prominente plaats krijgt. “Streuvels heeft een rijk archief nagelaten van honderden brieven, duizenden foto's en handschriften van zijn romans. We hebben een meubel laten maken, zodat het archief terug thuiskomt. We willen daarin elk jaar een andere tentoonstelling maken met archiefstukken. Dit jaar is dat rond Lenteleven, zijn debuut.”