In de Panne betaal je 54 euro voor een stukje strand, en daar mag je dan een witte cabine op zetten. Voor jezelf of om te verhuren. Het initiatief komt van local Wannes Dolfen en werkt volgens het principe van Airbnb. “Via ons platform kunnen mensen hun cabine online zetten, met kalender en prijs,” legt Wannes uit. “Zo willen we het onbenut potentieel activeren.” Het concept is ideaal voor mensen die maar enkele dagen een cabine willen huren of verhuren.