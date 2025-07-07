Waar elders festivals in de problemen komen, zoals Buikrock in Deerlijk en het W-Festival in Oostende, weet Down By The Sea wel het hoofd boven water te houden. Dat komt volgens organisator Christophe Glorieux doordat het concept ingebed is in een bredere zomerwerking. “Wij organiseren hier meerdere evenementen, waardoor we de kosten over de hele zomer kunnen spreiden. Het blijft uitdagend, maar de beleving naar de mensen brengen daar doen we het voor," aldus Glorieux.

De formule van kleinschaligheid en intimiteit slaat duidelijk aan. Bezoekers genieten van de toegankelijke setting: “Hier is het zo lekker gemoedelijk: zon, strand, leuke mensen. Dat vind ik fantastisch,” vertelt Philippe, een festivalganger. Gezinnen maken van Down By The Sea dan weer gebruik om hun kinderen voor het eerst te laten kennismaken met de festivalcultuur. “We zijn hier voor de eerste keer met onze kindjes, om hen het festivalleven te laten opsnuiven,” zegt bezoeker Guy.

Judith en K's Choice sluiten vanavond de driedaagse concertenreeks af.