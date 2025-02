In de August Beernaertstraat in De Haan is deze ochtend een chemische substantie in de riolering terechtgekomen. De stof, die herkenbaar is aan een olieachtige film op het water en een sterke geur, verspreidt zich via de riolering tot in de Grotestraat en verder richting de Duinenweg. Het nabijgelegen waterbekken blijft gelukkig gespaard.