“Het is niet te harden”: riooloverstort veroorzaakt geurhinder aan Kleine Bassin in Roeselare
Stad Roeselare werkt aan een oplossing voor de geurhinder aan de Kleine Bassin in het centrum. Na hevige regen komt er via een overstort rioolwater in het waterbekken terecht. Door het warme weer van de voorbije dagen zorgt dat voor een onaangename geur. Samen met de provincie onderzoekt de stad nu hoe het probleem structureel aangepakt kan worden.
De Kleine Bassin is een populaire plek in het centrum van Roeselare, maar de voorbije dagen kwamen er heel wat klachten binnen over geurhinder. Op sociale media reageren buurtbewoners scherp. “Niet te harden van de geur”, klinkt het onder meer. Andere bewoners spreken van “een rioolgeur die echt niet normaal is” en zeggen dat het “vooral niet te doen is als je vlakbij woont”.
Zware regenval en warme temperaturen
Volgens de stad ontstaat het probleem telkens na zware regenval. “Er is hier een gescheiden rioleringsstelsel. Maar als de druk bij hevige regenval te hoog wordt, stort het systeem over”, zegt schepen voor Waterhuishouding Francis Debruyne. “Dat water komt dan in de Kleine Bassin terecht.”
Door de hoge temperaturen warmt het water daarna snel op. “Bacteriën beginnen dan de vuile deeltjes in het water af te breken, en dat zorgt voor de geurhinder die we vandaag merken”, aldus Debruyne.
Overstortwerking monitoren
Het probleem sleept al langer aan. Enkele jaren geleden liet de stad daarom al de vissen uit de Kleine Bassin verwijderen, om bijkomende geurhinder door vervuiling of zuurstoftekort te vermijden.
Samen met de provincie onderzoekt Roeselare nu hoe vaak en hoeveel rioolwater via de overstorten in het bassin terechtkomt. “We zijn hier mee bezig en zoeken een oplossing voor onze inwoners”, zegt Debruyne. “We zullen die overstortwerking moeten monitoren. Daar hebben we ongeveer een jaar voor nodig. Daarna kunnen we bekijken welke zuivering nodig is en hoe we die best plaatsen.”
De stad hoopt de geplande waterzuiveringsinstallatie nog deze legislatuur, dus voor oktober 2030, te kunnen realiseren.