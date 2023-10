In Stasegem zijn er de jongste weken klachten over sterke geurhinder. De milieudienst van Harelbeke kreeg hier meldingen over en kon de firma Stadsbader opsporen als bron van de geurhinder in de kanaalzone.

“De geur wordt veroorzaakt door de bewerking van vervuilde grond”, zegt Stad Harelbeke.

“Bij die bewerking ontstaat de specifieke geur. Het bedrijf is in de omgevingswetgeving ingedeeld als klasse 1-bedrijf. Dat wil zeggen dat de vergunningen worden verleend door de provincie. De Omgevingsinspectie van het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor toezicht en de controle. Het bedrijf is vergund voor de verwerking van verschillende soorten vervuilde grond. Uit het plaatsbezoek van onze diensten bleek dat er ook, vergund, PFAS/PFOS-houdende gronden worden gereinigd.”