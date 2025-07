Sterrenchef Edwin Van Goethem werkt nu tijdelijk in de keuken van het Boutique Azur Hotel in De Haan. Een pop-up maar alles is wel meegekomen: de frigo's, de wijnkelder en het hele team. Want in Sint-Niklaas waren er wegenwerken deze zomer. "We hebben alles georganiseerd hier in De Haan. Dat is een serieus kostenplaatje, want wij huren dit. Ik moet ook woonst zoeken voor al mijn mensen. Dat kost 36.000 euro, die verplaatsing alleen al naar De Haan."