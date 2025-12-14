6°C
Stee­kin­ci­dent in Mid­del­ker­ke: vrouw aan­ge­hou­den op ver­den­king van poging tot moord

Illustratiebeeld

In Middelkerke heeft zich afgelopen nacht een steekincident voorgedaan binnen een intrafamiliale context. Het parket geeft geen details over de precieze omstandigheden van de feiten.

Een 57-jarige vrouw zou haar partner met een mes te lijf zijn gegaan. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde volgens het parket niet in levensgevaar. Naar aanleiding van het incident is de vrouw voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter, die haar inmiddels heeft aangehouden op verdenking van poging tot moord.

Na verhoor besliste het parket om de verdachte voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft de 57-jarige vrouw zondagnamiddag aangehouden op verdenking van moordpoging. Vrijdagochtend zal de raadkamer in Brugge oordelen of de vrouw langer in de gevangenis moet blijven.

Steekincident

