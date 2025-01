De positieve evolutie is volgens Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild, onder meer te danken aan de verplichte opleiding basisveiligheid voor iedereen die actief is op een werf. Die werd in 2023 ingevoerd.

Demeester verwacht dat de toenemende digitalisering in de sector de veiligheid verder zal verhogen. Denk aan drones die risicovolle plekken in gebouwen in kaart kunnen brengen, zodat daar niet meteen iemand fysiek gevaar loopt.